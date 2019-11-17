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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenlenen ekipleri, evde bulunan Botan B. (23) ve İlyas O'yu (18) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 217 gram skunk, kurusıkıdan bozma silah ile 3 fişek, pala ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Botan B. tutuklanırken İlyas O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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uyuşturucu Zeytinburnu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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