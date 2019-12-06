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Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 19:10 | Son Güncelleme

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 10’u tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 10’u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10’u tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli tıp kurumuna tedavi için sevk edildi. Tutuklanan 10 kişi Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumana gönderildi.

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