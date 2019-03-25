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Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ilçede belirlenen adreslere geçen cuma günü baskın düzenleyen polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli de Antalya'da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1,40 gram skunk, 93 uyuşturucu hap, kırmızı reçeteye tabi 5 hap, 280,94 gram esrar, 6,60 gram kenevir tohumu, 10,81 gram kokain, 17,56 gram eroin ele geçirildi.
Polis merkezinde işlemleri ve ifadeleri tamamlanan 17 şüpheli, bu sabah polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Diğer yandan, aynı soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli adliyede

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