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  4. Uyuşturucu operasyonunda 1’i avukat 8 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 1’i avukat 8 kişi gözaltına alındı

04.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda 1’i avukat 8 kişi gözaltına alındı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i avukat 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i avukat 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda satışa hazır 25 fişek halinde 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 1 adet extacy, 1 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 17 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong düzeneği, 3 adet alüminyum rulo, 1 adet pürmüz ele geçirildi.
Konu ile ilgili Bilecik Barosuna kayıtlı Avukat K.E. ile T.D. H.Ö. E.U. Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K. gözaltına alındı. 8 şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem başlatıldığı, şahısların Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edileceği belirtildi.

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