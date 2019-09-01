Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Adana’da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte torbacılara yönelik operasyonlar başlattı. Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bir evde yapılan aramada ekili vaziyette 1 kök, kurutulmuş halde 3 dal Hint keneviri, 4 torba içinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Polis ev sahibi Fatma S.’yi gözaltına aldı. Zanlı kadın uyuşturucuların kocası Mustafa S.’ye ait olduğunu söyledi.

Polis ikinci operasyonunu ise Akkapı Mahallesi’nde bir eve yaptı. Evde yapılan aramada 40 gram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Evin sahibi Hasan Ç., eşi Azize Ç. ile birlikte gözaltına alındı. Hasan Ç. ifadesinde bonzaiyi hayvan otlatırken arazide bulup eve getirdiğini, torbacılık yapmadığını ileri sürdü.

Polis üçüncü operasyonda ise yaklaşık 1 yıl önce ele geçirdiği 50 kilo eroinin firari zanlısı Savaş B.’yi yakaladı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan Ç. ve Savaş B. tutuklanırken, iki kadın serbest bırakıldı.



