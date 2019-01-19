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Uyuşturucu operasyonunda 22 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 22 kişi tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, tutuklandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile uyuşturucu temin edip, sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep'te 23 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de katıldığı operasyonda, narkotik köpekleri 'Zoro' ve 'Börtü' ile şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, Glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 125 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 paket halinde 253 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 22 kişi tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 22 kişi tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 22 kişi tutuklandı

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