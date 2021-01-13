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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

13.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 15,24 gram uyuşturucu ele geçirildi.Olay, Evciler ilçesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 15,24 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olay, Evciler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipler ilçede uyuşturucu madde satın alan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan şüpheli bir araçta arama yapan ekipler 15,24 gram poşete sarılı uyuşturucu ve uyarıcı madde, 0,65 gram uyuşturucu ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen folyo ele geçirdi.
Operasyonun ardından, 3 kişi gözaltına alındı.

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