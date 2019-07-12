Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, polis ekiplerince, uyuşturucu getirdiği ve sattığı belirlenen şebekeye yönelik 5 farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 149 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'ye şehir dışından uyuşturucu getiren ve satışını yapan bir şebeke olduğu ihbarıyla harekete geçti. Şebekeyi takibe alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Geçen çarşamba günü, belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke üyesi H.K., Y.G., V.B. ve O.E.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, V.B.'ye ait hurdalık olarak kullanılan bahçede, toprağa gömülü ve paketlenmiş halde, satışa hazır 90 gram metamfetamin bulundu. Diğer adreslerde narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarla birlikte toplamda 13 paket halinde 149 gram metamfetamin, 66 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, şebekeye müşteri yönlendirdiği belirlenen ve cezaevinde bulunan E.K. hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

