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Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Adana’da "torbacılara" yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken esrar ve bonzai ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Adana’da "torbacılara" yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken esrar ve bonzai ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, Seyhan ilçesindeki Camuzcu ve Bahçeşehir ile Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesinde bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını belirleyerek buralara operasyon düzenledi. Operasyonda 95,14 gram bonzai ile 979 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler Mervan D. (20), Murat A. (34) ve Yiğit Ü. (20) ve Mehmet Emin Ş. (39) gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

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