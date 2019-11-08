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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik pazartesi günü operasyon düzenledi.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik pazartesi günü operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen evlere yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 7 gram eroin, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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