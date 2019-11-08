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Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde 8 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde 8 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap maddesi, 6.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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