Uyuşturucu operasyonunda baba- oğul gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan E.G. (50) ve oğlu İ.G. (20) gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, E.G. ile oğlu İ.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramasında 5,80 gram metamfetamin, 3,60 gram bonzai, 18 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden İ.G. serbest bırakılırken, baba E.G.'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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