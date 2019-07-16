HABER

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekimini yaptıkları esrarı hasat ettikten sonra gözaltına alınan M.K tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde yaptıkları operasyon kapsamında samanlıkta çuvallar içinde gizlenmiş 11 kilo esrar maddesi ele geçirirken, M.K.

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlasına ekimini yaptıkları esrarı hasat ettikten sonra gözaltına alınan M.K tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyünde yaptıkları operasyon kapsamında samanlıkta çuvallar içinde gizlenmiş 11 kilo esrar maddesi ele geçirirken, M.K. ve eşi S.K.’yı gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, Yenice adliyesine sevk edilen çiftten M.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, eşi S.K. ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücü öldüMinibüsle çarpışan motosikletin sürücü öldü
10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.