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Uyuşturucu operasyonunda çalıntı malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Narkotim ekipleri, Akkent Mahallesi'nde berber olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalıntı olduğu belirlenen 1 cep telefonu, 2 tablet, 1 ses düzenleyici, 5 amfi, 2 hoparlör, 1 televizyon, 1 tripot, 4 bilgisayar kasası, 1 monitör, 3 yazıcı, 2 klavye, 2 uydu kutusu, 1 video oynatıcı, 1 siren, 13 kredi kartı ve 58 adet çeşitli elektronik malzeme ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.Ö , B.C, C.G, G.D ve İ.A.S emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.D ve İ.A.S çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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baskın berber Gaziantep hırsızlık uyuşturucu

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