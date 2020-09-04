Uyuşturucu operasyonunda doktor tutuklandı, eczacı serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında bir doktor ve bir eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve aralarında doktorun da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, eczacı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kentte zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucuyu maddelere ulaşamayan şahıslara yeşil reçete ile satılan psikiyatri haplarının satıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan ekipler 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında özel hastanede görevli bir doktor ile eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan aralarında doktorunda olduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise kenevir ve esrar ile yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi oluşturan haplar ele geçirdi. Operasyonda bulunan hapların tanesinin 50 TL’den satıldığı ve 56 adet bulunan bir kutudan 2 bin 500 TL’nin üstünde gelir elde edildiği belirtildi.



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