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Uyuşturucu operasyonunda dönüştürülmüş uzi ele geçirildi

27.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda dönüştürülmüş uzi ele geçirildi

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uzi olarak bilinen, kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 farklı adreste operasyon düzenledi.

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uzi olarak bilinen, kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 farklı adreste operasyon düzenledi. 3 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları duyumunu alan jandarma ekipleri, yapılan sıkı takip sonucu şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramda 3 gram uyarıcı madde, 3 adet serum seti, 8 adet düzenekte kullanılan balon, 1 çift sahte araç plakası 1 adet tarihi nitelikli obje, 1 adet tarihi nitelikli kılıç, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tam otomatik silah ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

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