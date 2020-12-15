Uyuşturucu operasyonunda FETÖ’ye ait dergi de ele geçirildi

Bilecik’te gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddenin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait dergi de ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.C. isimli şüpheli şahsın Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.C.’nin ilçeye bağlı Saraycık Köyü’nde bulunan ev, eklenti ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; satışa ve kullanıma hazır 24 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 adet Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait dergi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



