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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

04.03.2021 08:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda 20 şüpheli arama yapılan adreslerden birinde 1 kilo kokain, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve telefon ele geçirilmişti. Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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