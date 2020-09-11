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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın merkez üç ilçesi ile Denizli’de 300 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezli, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri ile Denizli’deki bazı adreslere eş zamanlı olarak drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.300 polisin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın merkez üç ilçesi ile Denizli’de 300 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezli, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri ile Denizli’deki bazı adreslere eş zamanlı olarak drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
300 polisin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda, eğitimli polis köpekleri ve drone da kullanıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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