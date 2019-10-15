HABER

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Bursa narkotik polisi ile Gemlik polisinin 3 aylık çalışması neticesinde şafak vaktinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişi, adliyeye sevk edildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayı kapsayan ortak çalışmaları neticesinde şafak vaktinde, bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa narkotik polisi ile Gemlik polisinin 3 aylık çalışması neticesinde şafak vaktinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayı kapsayan ortak çalışmaları neticesinde şafak vaktinde, bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, koçbaşıyla kırılan evlerde hem narkotik köpekleri hem de narkotik polisi detaylı aramalar yaptı.
Yapılana aramalarda 50 gram metamfetamin, 13 ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 185 adet fişek ele geçirildi. Bir evde şüpheli şahsın gitarın içine koyarak saklamaya çalıştığı uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı.
Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.