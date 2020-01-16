Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takip ile yapılan çalışmalarda, 10 şahıs için 14 adreste eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. 36 ekip, özel harekat timi ve narkotik dedektör arama köpeği ile operasyon düzenlenen evlerde arama yapıldı. Koçbaşı ile kapıları kırılan evlerde yapılan aramalarda, 6 adet tabanca ve 67 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 7 adet fişek, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet 6136 kapsamında kılıç, 1 parça halinde esrar, 3 parça halinde metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanıma hazır düzenek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 14 kişiden 4’üne ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan, 2’sine ’uyuşturucu madde ticaret yapmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, 8 şahıs ise ’uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



