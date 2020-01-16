HABER
  4. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takip ile yapılan çalışmalarda, 10 şahıs için 14 adreste eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takip ile yapılan çalışmalarda, 10 şahıs için 14 adreste eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. 36 ekip, özel harekat timi ve narkotik dedektör arama köpeği ile operasyon düzenlenen evlerde arama yapıldı. Koçbaşı ile kapıları kırılan evlerde yapılan aramalarda, 6 adet tabanca ve 67 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 7 adet fişek, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet 6136 kapsamında kılıç, 1 parça halinde esrar, 3 parça halinde metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanıma hazır düzenek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 14 kişiden 4’üne ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan, 2’sine ’uyuşturucu madde ticaret yapmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, 8 şahıs ise ’uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Bekçinin cansız bedenini kuzeni bulduBekçinin cansız bedenini kuzeni buldu
Kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle Alanya'ya gitmişKayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle Alanya'ya gitmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Yer: Esenyurt... Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

Cansız mankenin yanına gidip...

Diyarbakır'da korkunç olay! Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

İstinaf mahkemesinden Berna Laçin kararı

İstinaf mahkemesinden Berna Laçin kararı

Son dakika Metin İyidil'le ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

9,5 yıl önce ölen manken Aslı Baş'ın ailesinden 'beraat' isyanı

Manken Aslı Baş'ın ailesi isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.