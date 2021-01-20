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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

20.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, Muğla'nın Bodrum ilçesinde evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Kerem Dürüst çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan ihbar üzerine, tanınan iş insanı Kerem Dürüst'ün
evine operasyon düzenledi.

Dürüst'ün evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, para ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dürüst, evde bir miktar uyuşturucu olduğunu ancak kendisinin uyuşturucu madde ticareti yapmadığını savundu.

Dürüst'ün avukatı Engin İlgün de soruşturma devam ettiği için daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını, adli sürecin devam ettiğini belirtti.

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