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Uyuşturucu operasyonunda hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, il dışından kente satış için çeşitli uyuşturucu maddeler getiren 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Eskişehir’de, il dışından kente satış için çeşitli uyuşturucu maddeler getiren 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleşen operasyonda 12 kişi yakalanırken, 4 şüpheli ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 3 bin 840 adet ecstasy uyuşturucu hap, 16,93 gram metamfetamin, 7,59 gram esrar, 4 adet suboxone sentetik ecza hap, 3 adet lyrica sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7,65 milimetre çapında fişek polis ekiplerince ele geçirilmişti.
Öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri sonrası 4 şüpheli Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Burada çıkarıldıkları mahkemece, şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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