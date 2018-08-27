HABER

Uyuşturucu operasyonunda 'sniper av tüfeği' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

 SULTANGAZİ polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda sniper olarak tabir edilen otomatik şarjörlü av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği ile 1 kilo 783 gram eroin ele geçirildi.  Sultangazi polisi Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu operasyonunda 'sniper av tüfeği' ele geçirildi

İstanbul, (DHA) - SULTANGAZİ polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda sniper olarak tabir edilen otomatik şarjörlü av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği ile 1 kilo 783 gram eroin ele geçirildi.
Sultangazi polisi Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şehriban Y. ve Mehmet Emin T. isimli şahısların uyuşturucu madde imal edip sattığını tespit ederek iki şüpheliyi yakın takibe alındı. Polis şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, beyaz şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 783 gram eroin, 2 adet hassas terazi, seri numarası bulunmayan sniper otomatik şarjörlü av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör, hançer diye tabir edilen bıçak, uyuşturucu imalatında kullanıldığı düşünülen karıştırıcı makine, boş kova, 1adet rulo halinde alüminyum folyo ve 2 bin 40 TL, 360 Irak Dinarı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Şehriban Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Emin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 'sniper av tüfeği' ele geçirildiUyuşturucu operasyonunda 'sniper av tüfeği' ele geçirildi

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
MHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- YenidenMHP önünde nöbet tutan polis, kazaen kendini vurdu (2)- Yeniden
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.