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  4. Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 uçak savar mermisi ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman’da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.Polis 17 Ocak günü şafak vakti zanlıları yakalamak için Adana merkezli 4 ilde 25 adrese baskın düzenledi.

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 uçak savar mermisi ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman’da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.
Polis 17 Ocak günü şafak vakti zanlıları yakalamak için Adana merkezli 4 ilde 25 adrese baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin karadan, helikopterin havadan destekliği baskınlarda 18 zanlı yakalandı. Zanlıların evleri ve yakalanma anları helikopter kamerası ile de anbean görüntülendi. Firar zanlıların yakalanması için de çalışma başlattı.
Polisin zanlıların evinde yaptığı aramalarda ise 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde darasız 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 şeffaf kilitli poşet, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

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