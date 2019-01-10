HABER

Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermisi de ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra uçaksavar mermisi de ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra uçaksavar mermisi de ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak 15 ayrı adrese, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de katıldığı toplam 170 polisle birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 49 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında; 43,5 gram ecstasy hap, 41,35 gram toz esrar, 24,13 gram skunk maddesi, 16,71 gram kubar esrar, 14,11 gram toz ecstasy, 1,84 gram metamfetamin, 2 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek ve bunlara ait 8 adet kartuş, 5 adet 7,62 mm çapında G-3 piyade tüfeği mermisi ve 1 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sına 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Kendisini tüfekle başından vurduKendisini tüfekle başından vurdu
Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandıGaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.