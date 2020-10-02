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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 66 zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da Kâğıthane merkezli 13 ilçede farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheli adliyeye çıkarıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Eylül’de Kağıthane merkezli 11 ilçede ve operasyonun devamında Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere yapılan baskınlarda yakalanan toplam 66 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

İstanbul’da Kâğıthane merkezli 13 ilçede farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Eylül’de Kağıthane merkezli 11 ilçede ve operasyonun devamında Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere yapılan baskınlarda yakalanan toplam 66 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bu sabah polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Operasyonun geçmişi
Narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kâğıthane merkezli İstanbul geneli 11 ilçede tespit edilen 63 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 920 gram kokain, 8 gram eroin, 2 gram sentetik kannabinoid, kırmızı reçeteyle satılan 15 ilaç, 20 bin 650 lira ve 200 Euro para, 1 tabanca ile 37 adet fişek ele geçirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun devamında ise Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerinde 4 kişi daha yakalanmış, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 65 kilo 469 gram esrar, 2 hassas terazi ve 10 bin 400 TL para ele geçirilmişti.

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