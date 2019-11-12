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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bursa’da bin polisin katılımıyla düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa’da bin polisin katılımıyla düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyetten topuklu ayakkabı ile çıkarılan genç kız, “Pişman değilim, ben satmıyorum. İçiciyim” dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkezde bulunan 10 mahallede, 50 farklı adrese bin polis memuruyla eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.
Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon drone ile havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.
Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar arasında topuklu ayakkabı giyen genç bir kız, "Pişman değilim ben satmıyorum, içiciyim” dedi.

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