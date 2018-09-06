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Uyuşturucu operasyonunu sızdıran muhtar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

ORDU ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı S.G.

Uyuşturucu operasyonunu sızdıran muhtar tutuklandı

ORDU, (DHA)- ORDU ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı S.G. tutuklandı, 6 kişi de gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu ve Giresun'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 3 ay fiziki ve teknik takip yürüttü. Operasyonda, Ö.İ., F.İ., S.A., M.T., S.P. ve M.Ç. gözaltına aldı. Soruşturmada, Altınordu ilçesinde operasyonu sızdırdığı iddiasıyla Hürriyet Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Muhtar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada esrar maddesi, ecstasy hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

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