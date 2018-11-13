Davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Brian Cogan’ın, tanıkların da korunması için mahkemede çizim yapılmasını yasakladığı bildirildi.

Guzman'in eşi Emma Coronel Aispuro da duruşmayı izlemek için sabah saatlerinde Brooklyn Federal Mahkemesine geldi.

New York Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davayı izlemek isteyenler, girişte güvenlik taraması için yağmur altında uzun kuyruklar oluştururken polis de ağır silahlar ve bomba koklayan köpeklerle bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD savcıları, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'in ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa Cartel'in elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında yaklaşık 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı iddia ediliyor.

ABD hükümeti tarafından "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, İnterpol tarafından aranıyordu.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Yakalanmadan hemen önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadelerini kullanmıştı.

