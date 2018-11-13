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Uyuşturucu örgütü elebaşı "El Chapo"nun davası New York'ta başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın davasının görülmesine yoğun güvenlik önlemleri altında başlandı

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

New York Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davayı izlemek isteyenler, girişte güvenlik taraması için yağmur altında uzun kuyruklar oluştururken polis de ağır silahlar ve bomba koklayan köpeklerle bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Guzman'in eşi Emma Coronel Aispuro da duruşmayı izlemek için sabah saatlerinde Brooklyn Federal Mahkemesine geldi.

Aylarca süreceği tahmin edilen davada görev alacak jüri heyetinin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı belirtildi.

Davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Brian Cogan’ın, tanıkların da korunması için mahkemede çizim yapılmasını yasakladığı bildirildi.

61 yaşındaki Meksikalı uyuşturucu elebaşısı, Manhattan Adası'nın aşağı kısmında küçük, penceresiz bir hücrede 22 aydır yargılanmayı bekliyordu.

Guzman, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi 17 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkıyor.

ABD savcıları, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'in ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa Cartel'in elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında yaklaşık 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı iddia ediliyor.

ABD hükümeti tarafından "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, İnterpol tarafından aranıyordu.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Yakalanmadan hemen önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadelerini kullanmıştı.

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