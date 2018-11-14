Nieto ve Calderon, iddialara Twitter hesaplarından yanıt verdi. Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun sözcüsü, iddiaları "tamamen gerçek dışı ve iftira", Calderon da "kesinlikle düzmece ve pervasızca" sözleriyle nitelendirdi.

Lichtman, 61 yaşındaki müvekkilinin "günah keçisi" yapıldığını ve ABD'li emniyet görevlilerinin bu durumu görmezden geldiğini savundu.

Guzman'ın avukatı Jeffrey Lichtman, Sinaloa uyuşturucu kartelinin gerçek elebaşısının Meksika'da yaşayan İsmail "El Mayo" Zambada olduğunu, Zambada'nın Nieto ve Calderon'a 100 milyonlarca dolar rüşvet verdiğini iddia etti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşısı olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'ta görülmeye başlanan davasında, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve selefi Felipe Calderon hakkında rüşvet iddiaları ortaya atıldı.

Guzman, "suç örgütü kurmak", "uyuşturucu dağıtmak", "kara para aklamak" gibi 17 ayrı suçlamadan yargılanıyor.

ABD'li savcılar, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'ın ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa kartelinin elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında yaklaşık 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı iddia ediliyor.

ABD hükümeti tarafından "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, Interpol tarafından aranıyordu.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Yakalanmadan hemen önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadesini kullanmıştı.

