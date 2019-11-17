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Uyuşturucu parası beklerken polis geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcısı Metin K.

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcısı Metin K. (35), 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı Mustafa İ.'ye (39) uyuşturucu verip, parasını getirmesini söyledi. Torbacının evine giderek getireceği parayı bekleyen Mehmet K., eve gelen polis ekiplerince yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi ancak sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda sanayi sitesinde durdurulan otomobildeki Mustafa İ. yakalanırken, şüphelilerden biri kaçtı. Araçta yapılan aramada yoğurt kovası içerisinde 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ile 5,82 gram esrar ele geçirildi.

'BEN SİZİ BEKLEMİYORDUM'

Mustafa İ., uyuşturucuyu Metin K.'dan aldığını ve evinde uyuşturucunun parasını beklediğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa İ.'nin evine giden ekipler, bahçede Metin K.'yı yakaladı. Polisi birden karşısında görünce şoke olan Metin K., o anın şaşkınlığında "Ağabey ben sizi beklemiyordum" dedi. Mustafa İ. ve Metin K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Her iki şüpheli sorgularında suçlarını itiraf ederken, uyuşturucuyu Gaziantep'ten temin ettiklerini, paketlerken de Mustafa İ.'nin bir yakınından aldıkları teraziyi kullandıklarını söyledi. Mustafa İ.'nin adreslerinde yapılan aramada tabanca ve tüfek mermileri ile 2 hassas teraz ele geçirildi.

Mustafa İ. ile Metin K., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan otomobilden kaçan diğer şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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