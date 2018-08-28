Uyuşturucu parası temini için Suriyelileri gasbetmişler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kağıt toplayıcılığı yapan 4 Suriyelinin paraları ile cep telefonlarını av tüfeğiyle tehdit ederek, gasbeden M.B. ve A.B. gözaltına alındı. İkilinin, Suriyelileri uyuşturucu alabilmek için gasbettikleri ortaya çıktı. M.B. ve A.B., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 25 Ağustos günü sabah saatlerinde, Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı 2 kişi, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu Yahya Hüseyin, Cemal Ramadan, Mahmut El Ahmet ve Fehed El Hıdır'ın oturduğu eve geldi. 4 Suriyeliyi silahla tehdit eden 2 kişi, 2 cep telefonu ve 150 lirayı gasbedip, kaçtı. Yahya Hüseyin, peşlerinden koşup, takip ettiği gaspçılar tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Hüseyin'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği M.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Gaspçıların, cep telefonlarından birini sattığı, diğerini de kargoyla başka kente gönderdiği tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve uyuşturucu temin etmek amacıyla Suriyelileri gasbettiklerini söyleyen M.B. ve A.B., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru
4 metrelik Erdoğan heykeli bir Almanya'yı karıştırdı!
FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu! Röportajda açıkladı
Okulda zorbalığa maruz kalan 9 yaşındaki eşcinsel çocuk intihar etti
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum