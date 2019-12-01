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Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

ADANA’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.’nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.’yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.’nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.’yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yer alan 3810 Sokak'taki evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı. Tartışmanın üzerine Durdu G.’nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü. Durdu G., Erol G.’nin sakinleştiğini düşünerek dün evine döndü. Erol G., yine annesinden uyuşturucu parası istedi ancak olumsuz yanıt alınca kavga çıkardı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle tartışma son buldu.
Akşam saatlerinde Erol G., diş ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca Durdu G., ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Erol G.’nin yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, onu hastaneye götürdü. Tedavi edildikten sonra gece saatlerinde eve gelen Erol G., annesiyle uyuşturucu parası yüzünden yeniden kavga etti. Komşuların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
BAŞINA SERT CİSİMLE VURMUŞ
Bugün sabah saatlerinde ise Erol G., Karslılar Mahallesi’ndeki ablasının evine giderek para istedi. Kardeşinin şüpheli hareketleri üzerine ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeşi, annesi Durdu G.’nin kanlar içinde yatakta yattığını gördü. İsmi açıklanmayan kardeş, durumu sağlık ve polise haber verdi. Kardeşleri, Erol G.’yi Cumhuriyet Polis Merkezi’ne teslim etti. Evde çalışma yapan polis ekipleri, Durdu G.’nin başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Erol G., ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürülürken, Durdu G.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri de daha önce Erol B.’nin uyuşturucu parası yüzünden defalarca annesiyle kavga ettiği, komşularının da mallarına zarar verdiğini öne sürdü.

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