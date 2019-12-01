Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.’nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.’yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yer alan 3810 Sokak'taki evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı. Tartışmanın üzerine Durdu G.’nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü. Durdu G., Erol G.’nin sakinleştiğini düşünerek dün evine döndü. Erol G., yine annesinden uyuşturucu parası istedi ancak olumsuz yanıt alınca kavga çıkardı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle tartışma son buldu.

Akşam saatlerinde Erol G., diş ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca Durdu G., ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Erol G.’nin yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, onu hastaneye götürdü. Tedavi edildikten sonra gece saatlerinde eve gelen Erol G., annesiyle uyuşturucu parası yüzünden yeniden kavga etti. Komşuların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.