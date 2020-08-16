HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.’nin evini kundaklayıp kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi. Polis, Mashar K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.’nin evine geldi. Annesi Cennet K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Mashar K.'nin sinirlenerek evi ateşe verip kaçtığı iddia edildi. Alevler kısa sürede evi sarınca anne Cennet K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Cennet K.’nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

822140b540d0fa57aab8ec6ab5030953

5 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ

Anne Cennet K., oğlu Mashar K.’den 3 kez şikayetçi olduğunu ancak serbest bırakıldığını öne sürerek, 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Cennet K., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

1610f3c2786b70c0c9a3fbf78c4dded4

APARTMANDAKİLER TEPKİLİ

Apartman sakinleri ise Mashar K.’nin her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, “Bugün de annesiyle kavga edip, kendi evini yaktı. Komşularıyla sürekli tartışıyor. İnsanları toplayıp geliyor. Evimizi yaktı, mağduruz. Bize yardım edin. Elinde bıçakla kimseyi bırakmayacağını söyledi. Gece olsaydı, biz ne yapacaktık” dedi.

2591b603f3baedfa2952f0e871f34955

Polis ekipleri, annesi Cennet K.’nin evini kundaklayan Mashar K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ardahan'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılarArdahan'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Acı haber! 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Acı haber! 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Ardahan'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Ardahan'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Aydın'da siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Korkunç olay! Cezaevi firarisi sınırı geçerken donarak öldü
Korkunç olay! Cezaevi firarisi sınırı geçerken donarak öldü
16 yaşındaki Mahmut her yerde aranıyor!
16 yaşındaki Mahmut her yerde aranıyor!
8 yaşındaki Mehmet Emin'den kahreden haber
8 yaşındaki Mehmet Emin'den kahreden haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.