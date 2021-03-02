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Uyuşturucu parasıyla lüks hayata suçüstü

02.03.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticaretinden kazandıkları paraları aklamak için lüks hayata geçiş yapan 8 kişi, Bursa merkezli 5 vilayette yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden kazandıkları paraları aklamak için lüks hayata geçiş yapan 8 kişi, Bursa merkezli 5 vilayette yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 1 milyon liralık mal varlıklarına el ,konulurken nakit 500 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden birinin savunmasında, ’’Ev gündeliğine giderek kazandım’’ dediği öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıldır süren takip neticesinde uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları aklamak için lüks hayata geçen 8 kişi, Bursa merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova illerinde bulunan ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
İki yıldır süren araştırmada, şüphelilerin sıfırdan lüks hayata geçtikleri ve banka hesaplarına yüklü miktarda paralar döndüğünü tespit eden ekipler, 8 kişiyi teknik ve fizikî takibe aldı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerine yapılan operasyonda toplam 1 milyon lira değerinde farklı marka ve modellerde araçlar ele geçirilirken, 500 bin lira nakit paraya el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler R.T., G.C., M.S.B., S.E., M.B., M.A., N.E. ve S.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerden birinin ise savunmasında, ’’Ev gündeliğine giderek kazandım’’ dediği öğrenildi.

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