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Uyuşturucu partisi verilen eve baskın! Çok sayıda gözaltı: Kadınlar sınır dışı edilecek

12.10.2023 18:38 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde toplu uyuşturucu kullanımı ihbarı alan ekipler tam donamlı baskın yaptı. Baskında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kadından ikisinin yabancı uyruklu olduğu ve işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirlendi.

Uyuşturucu partisi verilen eve baskın! Çok sayıda gözaltı: Kadınlar sınır dışı edilecek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu partisi yapılan bir eve baskın yaptı. Eve gelen davetsiz misafirlerin polis çıkması ile tüm planları alt üst olan 10 kişi gözaltına aldı.

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EKİPLERDEN TİTİZ ÇALIŞMA

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir evde bir grubun toplu uyuşturucu alacağı bilgisine ulaştı. Şüpheli kişileri ve belirlenen adresi denetime alan narkotik ekipleri, Profesör Doktor Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulanan ikamete önce misafir gibi gidip ardından tam donanımlı ekipleri ile baskın yaptı.

10 GÖZALTI! 2 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Düzenlenen operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin, eroin, esrar ve sentetik ecza ile 1 adet tüfek ele geçirildi. İkamette bulunan 4'ü kadın 2'si yabancı uyruklu toplam 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ev sahibi L.E. çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen ve evde bulunan diğer şahıslar hakkında da adli işlem başlatılırken, yabancı uyruklu 2 kadın şahsın da işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu

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