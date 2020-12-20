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Uyuşturucu partisine jandarma baskını

20.12.2020 16:54 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu partisine jandarma baskını

Eskişehir’de uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisini alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimdağ Mahallesi’nde uyuşturucu partisi yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y’in kayınpederine ait evde ’Tetik’ isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 200 gram bonzai, 0,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 35 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet ‘Bong’ diye tabir edilen uyuşturucu madde içmek için kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Arama yapılan evde kendi aralarında uyuşturucu partisi düzenleyen M.Y. ve E.G. gözaltına alındı. Ayrıca yapılan GBT sorgularında M.Y.’nin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince ‘suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak’ suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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