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Uyuşturucu patronu Escobar ile ünlenen kapı kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kolombiya’da uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria ile adını duyuran Hacienda Napoles Tematik Parkı’nın girişinde bulunan Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor.Kolombiya’nın başkenti Bogota ile Medellin şehri arasındaki uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria’nın çiftlik olarak inşa ettiği ancak ölümünden sonra tematik parka dönüştürülen Hacienda Napoles Tematik Parkı’nın girişindeki Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor.

Kolombiya’da uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria ile adını duyuran Hacienda Napoles Tematik Parkı’nın girişinde bulunan Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor.
Kolombiya’nın başkenti Bogota ile Medellin şehri arasındaki uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria’nın çiftlik olarak inşa ettiği ancak ölümünden sonra tematik parka dönüştürülen Hacienda Napoles Tematik Parkı’nın girişindeki Hacienda Napoles kapısı kaldırılıyor. Kapının sökülme çalışmaları kapsamında Escobar’ın ABD’ye ilk uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirdiği uçağın replikası da kaldırıldı. Uçağın replikası yerine ise ünlü hipopotam Vanessa’nın görüntüsü yerleştirilecek.
Tematik parkın Genel Müdürü Oberdn Martnez, uygulamanın yaklaşık 10 yıldır hayata geçirilmek istendiğini ifade ederek, ülkenin imajı için bunun doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
Hacienda Napoles kapısı, uyuşturucu baronu Escobar tarafından 7 bin dönümlük çiftliğin girişi için inşa ettirilmişti. Çiftlik içinde bir futbol sahası, köşk, dinozor heykelleri, suni göller, boğa güreşi arenası, uçak pisti, tenis kortu, hayvanat bahçesi bulunuyor. Devasa çiftlik Escobar’ın ölümüyle tematik parka dönüştürülmüştü.

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