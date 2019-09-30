HABER

Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 92,9 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 92,9 kilo esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde ise dikili 122 kök Hint keneviri bulundu. Uyuşturucu ile tutuklanan H.P.’nin ifadesinde, ''Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı'' dediği öğrenildi.
Operasyon, geçen hafta Perşembe günü ilçeye bağlı Karayaka beldesinde gerçekleştirildi. Beldede yaşayan H.P.’nin bahçesine izinsiz Hint keneviri yeştiştirdiği ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. H.P.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71,7 kilogramı kurutulmamış toplam 92,9 kilogram esrar ele geçirildi. İzinsiz Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan H.P.’nin emniyetteki ifadesinde ''Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı'' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktıUyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktıUyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Araç restorana girdi, çevredekiler sürücüyü dövdüAraç restorana girdi, çevredekiler sürücüyü dövdü
Foça ve Çeşme'de 78 kaçak göçmen yakalandıFoça ve Çeşme'de 78 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.