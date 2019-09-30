Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 92,9 kilo esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde ise dikili 122 kök Hint keneviri bulundu. Uyuşturucu ile tutuklanan H.P.’nin ifadesinde, ''Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı'' dediği öğrenildi.

Operasyon, geçen hafta Perşembe günü ilçeye bağlı Karayaka beldesinde gerçekleştirildi. Beldede yaşayan H.P.’nin bahçesine izinsiz Hint keneviri yeştiştirdiği ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. H.P.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71,7 kilogramı kurutulmamış toplam 92,9 kilogram esrar ele geçirildi. İzinsiz Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan H.P.’nin emniyetteki ifadesinde ''Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı'' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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