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Uyuşturucu sanığı Brezilyalı kadın hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Adana Havalimanı'nda yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş halde 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadının yargılanmasına başlandı

Adana Havalimanı'nda yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Brezilya uyruklu Francinete Maria Dos Santos Cristo ile avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Cristo, 7 çocuğunun olduğunu, evine dönmek istediğini söyledi.

Duruşmada ağlayan Cristo, şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'da sosyal medya üzerinden görüştüğüm kişi beni Türkiye’deki Şak isimli bir arkadaşıyla tanıştırdı. Türkiye’deki kişiyle görüntülü olarak telefonla 2 ay kadar görüştükten sonra aramızda nişanlandık. Brezilya’daki arkadaşım beni arayıp Şak'a 8 çift spor ayakkabısı göndereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Uçak biletlerimi de o aldı. Katar aktarmalı olarak Adana’ya geldim. Havalimanında polisler beni durdurdu, ayakkabıların tabanında uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Çantayı nişanlım olan kişiye teslim edecektim. Bana 'Taksiyle bin otele gel.' demişti. Birlikte Brezilya’ya dönecektik."

Cristo, mahkeme heyetinden kendisini serbest bırakmasını isteyerek, "Beni mahkum ederseniz ülkemde tutukluluğumu geçirmek isterim. Çocuklarım ve ailem Brezilya’da. Ben bu işte kullanıldım. Eğer Brezilya’da olursam polislere onları yakalatırım." dedi.

Mahkeme heyeti, Brezilyalı kadının tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Brezilya’dan Katar aktarmalı 4 Mart 2019'da Adana Havalimanı'na gelen sanık, polislerin şüphesi üzerine durdurulmuş, bagajında yapılan aramada 8 çift spor ayakkabının taban kısımlarına zulalanmış 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilmişti.

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