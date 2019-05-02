Uyuşturucu sanığı Brezilyalı kadın hakim karşısında

Adana Havalimanı'nda yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 772 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Brezilya uyruklu Francinete Maria Dos Santos Cristo ile avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Cristo, 7 çocuğunun olduğunu, evine dönmek istediğini söyledi.

Duruşmada ağlayan Cristo, şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'da sosyal medya üzerinden görüştüğüm kişi beni Türkiye’deki Şak isimli bir arkadaşıyla tanıştırdı. Türkiye’deki kişiyle görüntülü olarak telefonla 2 ay kadar görüştükten sonra aramızda nişanlandık. Brezilya’daki arkadaşım beni arayıp Şak'a 8 çift spor ayakkabısı göndereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Uçak biletlerimi de o aldı. Katar aktarmalı olarak Adana’ya geldim. Havalimanında polisler beni durdurdu, ayakkabıların tabanında uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Çantayı nişanlım olan kişiye teslim edecektim. Bana 'Taksiyle bin otele gel.' demişti. Birlikte Brezilya’ya dönecektik."