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Uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan emekli Osman K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan emekli Osman K. (50) 10 yıl, tutuksuz yargılanan eşi Hülya K. (33) ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 10 Mayıs'ta, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerinde 30,80 gram metamfetamin ele geçirilen Osman K. ve Hülya K. çifti gözaltına alındı. Osman K. tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Osman K., "Böyle bir suç işlemedim. Yüce mahkemenizin vicdanına sığınıyorum, eşim dışarıda mağdur oldu. Eşimin bu suç ile hiçbir alakası yok, ben getirirdim, eşim içerdi" diye konuştu. Hülya K. ise, suçlamaları reddederek, beraatını istedi.
EŞİ DE TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman K.'ya, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para, tutuksuz sanık Hülya K.'ya da aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL para cezası verdi. Mahkeme heyeti, Hülya K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

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