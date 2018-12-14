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Uyuşturucu sanığının ifadesine mahkeme başkanından tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde parkta uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla arkadaşı S.Ö.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde parkta uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla arkadaşı S.Ö. ile birlikte tutuksuz yargılanan amatör lisanslı futbolcu Ş.A., "Futbol oynadığım için o dönem transferim gerçekleşmemişti. Moralim bozuktu" dedi. Mahkeme başkanı ise bu savunmaya tepki gösterdi ve "Bak futbolcuyum deme. Büyük kulüplerde oynayıp uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası alanlar var. Bu seni kurtarmaz" dedi.
Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, Ş.A. ve S.Ö. çocuk parkında uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki arkadaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, Ş.Ö. ve S.Ö. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ş.A. ve S.Ö. katıldı. Mahkemede ifade veren Ş.A., amatör futbolcu olduğunu ve transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle moralinin bozulduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Ben futbolcuyum. Futbol oynadığım için o dönem transferim gerçekleşmemişti. Moralim bozuktu. Bir kafede arkadaşımla buluştuk ve çay içtik. Daha sonra birlikte parka gittik. S.Ö., orada madde kullanmaya başladı. Ben de kullandım. Daha sonra parktan kalkıp 50 metre yürüdük. Polis geldi ve bizi aldı. Ben kimseden madde satın almadım. Zaten benim üzerimde yakalanmadı. Ben kimseden temin etmedim."
SANIĞIN SÖZLERİNE MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ
Mahkeme heyeti başkanı, sanık Ş.A.’ya uyuşturucuyu nereden temin ettiğini söylemesi halinde cezasında indirime gidebileceğini söyledi. Sanık Ş.A. ise "Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim. Ben futbolcuyum, futbol oynayan birisiyim" diyerek sözlerini yineledi. Bunun üzerine tepki gösteren mahkeme başkanı, "Bak futbolcuyum deme. Büyük kulüplerde oynayıp uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası alanlar var. Bu seni kurtarmaz"dedi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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