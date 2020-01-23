Uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 3 sanığın cezaları belli oldu. Ekrem E. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 10 yıl, Emre S. ve Bilal B. de 8'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen yıl Mart ayında Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 'uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen narkotik ekipleri, Bilal B., Ekrem E. ve Emre S.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açılan Ekrem U., Emre S. ve Bilal B., Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ekrem E.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına, Emre S. ve Bilal B.'yi de 8'er yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 600'er TL adli para cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından sanıklar, tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

