HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı

Uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 3 sanığın cezaları belli oldu. Ekrem E. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 10 yıl, Emre S.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 3 sanığın cezaları belli oldu. Ekrem E. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 10 yıl, Emre S. ve Bilal B. de 8'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen yıl Mart ayında Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 'uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen narkotik ekipleri, Bilal B., Ekrem E. ve Emre S.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açılan Ekrem U., Emre S. ve Bilal B., Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ekrem E.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına, Emre S. ve Bilal B.'yi de 8'er yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 600'er TL adli para cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından sanıklar, tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Edremit'te şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tatilEdremit'te şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tatil
Muhammed’i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)Muhammed’i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı!

Son dakika: Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

Halk otobüsünde dehşet anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.