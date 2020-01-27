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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kadın tutuklandı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.K'yı (21) takibe aldı. Ekipler, ilçe merkezinde S.K'yı, Y.P'ye (23) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan S.K'nın üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş halde ayrıca evinde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Y.P. ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon tutuklama uyuşturucu

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