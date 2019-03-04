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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kullanıcı şahıslara para karşılığında uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan bir zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda G.M.

Kırıkkale’de kullanıcı şahıslara para karşılığında uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan bir zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda G.M. isimli şahsın uyuşturucu maddeleri para karşılığında kullanıcı şahıslara sattığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Fiziki takipte bulunan polis, G.M. isimli şahıs başka bir şahsa uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. G.M.’nin uyuşturucu madde sattığı şahıstan bir miktar sentetik kannabinoid maddesi elde edilerek bu şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan G.M. isimli şahsın Selim Özer Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde sattığı şahıstan elde edilen maddenin sarılı olduğu aynı özellikte kağıda sarılı bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen materyaller elde edilerek G.M. isimli şahıs ve eşi M.M. yakalanarak Narkotik Şubeye getirildi. Şüpheli olarak ifadesi alınan M.M. isimli şahıs serbest bırakıldı. G.M. isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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