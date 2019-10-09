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Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 20:21 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Eylül'de Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde 3 tabanca, 52 mermi ve yaklaşık 20 gram esrarla yakalanan E.E. ile F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece salıverildi.

Şüphelilerin takibini sürdüren Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.E'yi bu kez Şehzadeler'in Aynı Ali Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu operasyonu

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