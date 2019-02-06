Uyuşturucu satarken yakalandı

Samsun’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.Ş.’yi takibe aldı. E.Ş. ile temas kuran 3 kişiden 3,67 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada 2,87 gram esrar ele geçirildi. E.Ş.’nin evinde yapılan aramada 2 paket halinde 750 gram esrar elde edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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