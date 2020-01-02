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  4. Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 fark adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 fark adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, operasyonda 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

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