Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 fark adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, operasyonda 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.



